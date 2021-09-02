Pendik'te okullar koronavirüse karşı güvende!

Pendik'te 2021-2022 eğitim öğretim döneminin hazırlıkları belediye ekiplerinin koronavirüse karşı önlem amacıyla yaptığı dezenfekte çalışmalarıyla sürüyor.

Pendik Belediyesi ekipleri 6 Eylül Pazartesi günü okullarıyla buluşacak öğrencilerin sağlıklı bir ortama kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan okulların bakım ve onarım çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, bir yandan da salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

160 OKUL DEZENFEKTE EDİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 160 okulun sınıf, koridor, tuvalet ve kütüphane gibi ortak kullanım alanları dezenfekte eden ekip, okulların bahçelerindeki yabani otları da temizleyerek öğrencilere güvenli ortam oluşturdu.