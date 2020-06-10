Pendik'te okullarda LGS temizliğine devam ediliyor!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yaklaştığı şu günlerde Pendik Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sınava gireceği alanın sağlıklı olması için dezenfete çalışmalarını ilçe genelinde sürüdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 10 gün kaldı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, Pendik’te 95 okulda gerçekleştirilecek. Pendik Belediyesi de sınav öncesi öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfekte çalışması başlattı. İnsan sağlığına zarar vermeyen kimyasallarla sınıfların yanı sıra okullardaki lavabo, abdesthane ve öğretmenler odası gibi tüm üniteler dezenfekte ediliyor.