Pendik'te otobüs, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'un Pendik ilçesinde Güzelyalı Köprüsü'nde İETT otobüsü, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen korkunç kaza sonucu otobüs şoförü dahil 9 kişi yaralandı. Tuzlapress Gazetesi'nden Emine Demir'in de aralarında bulunduğu yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde, Güzelyalı Köprüsü'nde halk otobüsü şoförünün dalgınlığı nedeniyle korkunç kaza meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otobüs şoförü dahil 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların hepsi çevre hastanelere kaldırıldı.
BİR ANLIK DİKKATSİZLİK
İETT otobüsü şoförünün bir anlık dalgınlığından dolayı meydana gelen kazada otobüs şoförü dahil 9 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Tuzlapess Gazetesi'nden yazı işleri sorumlusu Emine Demir'in de bulunduğu yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Meydana gelen korkunç kazada yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil müdahale sonrası çevre hastanelerine kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre yaralıların durumu iyi.
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