Pendik'te sel felaketine karşı önlem alınıyor

Pendik'te Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kasım ayına kadar sürecek çalışmalarla en yoğun yağışta bile sel riskinin sıfıra indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik Belediyesi, şehrin alt ve üst yapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. 7 ayrı ekiple yağmur suyu kanal çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, riskli görülen birçok sokakta çalışmasını tamamladı.

Altyapısı biten sokaklar arasında Yeni Mahalle Ilgaz Sokak da bulunuyor. Riskli sokaklar olarak belirlenen Kurtköy Orhanlı Caddesi, Arafat ve Berna Sokak’ta da bayramdan sonra çalışmalar tamamlanacak.Mart ayı itibarıyla yağmur suyu kanalı uzunluğu 8 kilometreyi bulurken kanal imalatının kasım ayına kadar sürmesi planlanıyor.

Yağmur suyu kanalı çalışmalarıyla özellikle ani bastıran sağanak yağışlar sonucu olası su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.