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  3. Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!

Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!

Pendik'te geleneksel ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğinin ikincisi yoğun katılımla Esenler Çocuk Oyunları Sokağında düzenlendi. Koronavirüs önlemlerinin dikkate alınarak yapıldığı etkinliğin sonunda tüm katılımcılara içerisinde okul eşyaları bulunan hediyeler dağıtıldı.

Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!

6-17 yaş arası öğrencilerinin katılım gösterdiği Sokakta Satranç Var etkinliğinin ikincisi Esenler Çocuk Oyunları Sokağında koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleşti. 150’yi aşkın katılımcının olduğu etkinlikte satranç ustaları kıyasıya mücadele edip doyasıya eğlendi.

Geleneksel “Sokakta Satranç Var” etkinliğinin ikincisi geçtiğimiz günlerde Esenler Çocuk Oyunları Sokağında yoğun katılımla gerçekleşti. 6-17 yaş arası öğrencilerin katılım gösterdiği turnuvada eşleşen rakipler, oynanan oyunlarda tüm marifetlerini gösterdi.

Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs önlemlerinin alındığı turnuvada kayıtlar sırasında ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılırken her maç sonrası alanda bulunan ekipler masaları ve taşları sildi, dezenfekte etti. Turnuvanın sonunda tüm katılımcılara içerisinde okul eşyaları bulunan hediyeler dağıtıldı.

Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!Pendik'te ''Sokakta Satranç Var'' etkinliğiyle satranç oynama keyfi doyasıya sürdü!

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