Pendik'te sol seçmen, DSP ile yeni bir arayış içerisine girdi

CHP'yi Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet ideallerinden uzaklaşmakla suçlayan Demokratik Sol Parti'nin Pendik Belediye Başkan Adaylığı için belirlemiş olduğu Murtaza Sasa'ya yoğun ilginin olduğu gözleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde yaşadığı ittifak ve aday belirleme krizleri parti tabanında da rahatsızlıklara neden oluyor. Sol seçmenlerin ana partisi konumunda yer alan CHP’den ümidi kesenler, Demokratik Sol Parti ile yeni bir arayış içerisine girdi.

PENDİKTE DSP ADAYI MURTAZA SASA'YA YOĞUN İLGİ

sasasa-17854208_o.jpgBir çok ilçede olduğu gibi Pendik’te de DSP’ye yoğun bir ilginin olduğu gözleniyor. DSP’nin Pendik için belirlediği Belediye Başkan Adayı Murtaza Sasa, seçim çalışmalarına başladı. Solun yeni ümidi olarak görülen DSP’nin Pendik adayı Sasa, daha önce 2015 Milletvekili Seçimleri’nde partisinin 1.Bölge Milletvekili Adayı olmuştu. 1963 Mardin doğumlu Murtaza Sasa evli ve bir çocuk babası. Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu olan Sasa, Pendik Batı Mahallesi’nde ikamet ediyor. Sasa’nın önönümüzdeki günlerde vaatlerini açıklaması bekleniyor.