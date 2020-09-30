Pendik'te tüm mahallelerde toplu temizlik uygulaması başladı!

Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlükleri personellerinden oluşan ekiplerinin işbirliği ile Pendik'teki mahallelerde temizlik ve alt yapı çalışmaları hız kazandı.

Uygulama kapsamında 95 kişilik ekip, Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla Sapanbağları, Yeni ve Yeşilbağlar Mahallelerinde çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlükleri personellerinden oluşan ekipler, aynı anda program dahilinde mahallelerde tarama yapıp noksanlıkları gideriyor.

ÇALIŞMALAR 20 GÜN SÜRECEK

Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaç budama, çim biçme, boş alan düzenlemeleri, sokak süpürme ve yıkama çalışması gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım tamiri, yama gibi altyapı çalışmaları yapıyor. 20 gün sürecek “toplu çalışma”yı yakından takip eden Belediye Başkanı Ahmet Cin, konforlu bir Pendik için çalıştıklarını belirterek “Yaklaşık 100 personelle 36 mahallede tarama, temizlik ve onarım çalışmalarımıza başladık.” dedi.