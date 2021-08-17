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  3. Pendik'te Vefa Kıraathanesi sakinleri doğal afetlere karşı bilinçleniyor!

Pendik'te Vefa Kıraathanesi sakinleri doğal afetlere karşı bilinçleniyor!

65 yaş ve üzeri vatandaşlara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Pendik Belediyesi gönüllüleri Vefa Kıraathanesi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da PEAK de son zamanlarda yaşanan doğal afetlerden dolayı sakinleri bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Pendik'te Vefa Kıraathanesi sakinleri doğal afetlere karşı bilinçleniyor!

Vefa Kıraathanesi sakinlerinin ihtiyaçlarına daima karşılık veren Pendik Belediyesi, PEAK işbirliği ile Kıraathane sakinlere doğal afetlere karşı alınabilecek önlemlerle ilgili bilgi vermeyi sürdürüyor.

Pendik Belediyesi Vefa Kıraathanesi koordinatörlüğünde düzenlenen çalışmalarda 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam alanları iyileştiriliyor. Vefa Kıraathanesi üyesi olan ve yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar tespit edilerek evlerine gidiliyor. Temizlik ve yemek pişirme işlemleri bittikten sonra eve giren PEAK ve Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri ise vatandaşları doğal afetler hakkında bilgilendiriyor. Ekipler sabitleme çalışması ve acil durum bilgilendirmesinden sonra Deprem Çantası takdim ediyor.

Pendik'te Vefa Kıraathanesi sakinleri doğal afetlere karşı bilinçleniyor!

SICAK YEMEKLER SAKİNLERLE BULUŞUYOR

65 yaş ve üzeri evinde yalnız yaşayan büyükler Vefa Kıraathanesi tarafından tespit ediliyor. Kıraathaneye üye olan ve tespit edilen vatandaşların evlerine gidilerek detaylı bir temizlik gerçekleştiriliyor. Pendik Gönüllüleri evlerde yoğun temizlik çalışması yaptıktan sonra sıcak yemek de pişiriyor.

Pendik'te Vefa Kıraathanesi sakinleri doğal afetlere karşı bilinçleniyor!Pendik'te Vefa Kıraathanesi sakinleri doğal afetlere karşı bilinçleniyor!

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