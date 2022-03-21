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  3. Pendik'te yarım asırlık çınarların bakımları yapılıyor

Pendik'te yarım asırlık çınarların bakımları yapılıyor

Pendik Belediyesi yarım asırlık çınarların bakımına başladı. Belediye ekipleri her yıl olduğu gibi bu sene de budama, restorasyon, rehabilitasyon ve gübreleme çalışmaları yaparak ağaçların uzun ve sağlıklı yaşamasına destek oluyor.

Pendik'te yarım asırlık çınarların bakımları yapılıyor

Çoğu yarım asrı devirmiş çınar ağaçları için bakım çalışmaları başladı.

Pendik Belediyesi ekipleri Pendik Çarşı ve çevresinde bulunan 242 ağaçta budama, restorasyon, rehabilitasyon ve gübreleme çalışmaları yapıyor.

AĞAÇLARIN UZUN SÜRE YAŞAMASI SAĞLANIYOR

Bakım çalışmaları kapsamında ağaçlarda tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü ve benzeri yüzeyler kazınıp temizleniyor. Bu sayede ağaçların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunuyor.

Yarım asırlık çınarların bakımları yapılıyorYarım asırlık çınarların bakımları yapılıyorYarım asırlık çınarların bakımları yapılıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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