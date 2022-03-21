Pendik'te yarım asırlık çınarların bakımları yapılıyor Pendik Belediyesi yarım asırlık çınarların bakımına başladı. Belediye ekipleri her yıl olduğu gibi bu sene de budama, restorasyon, rehabilitasyon ve gübreleme çalışmaları yaparak ağaçların uzun ve sağlıklı yaşamasına destek oluyor.

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Çoğu yarım asrı devirmiş çınar ağaçları için bakım çalışmaları başladı. Pendik Belediyesi ekipleri Pendik Çarşı ve çevresinde bulunan 242 ağaçta budama, restorasyon, rehabilitasyon ve gübreleme çalışmaları yapıyor. AĞAÇLARIN UZUN SÜRE YAŞAMASI SAĞLANIYOR Bakım çalışmaları kapsamında ağaçlarda tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü ve benzeri yüzeyler kazınıp temizleniyor. Bu sayede ağaçların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunuyor. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri