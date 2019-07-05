Pendik'te yollarda büyük kolaylık sağlanıyor

2016 yılından bu yana sayıları 4’e çıkan asfalt robotu Pendik Belediyesine yollarda büyük kolaylıklar sağlıyor. Düz ya da rampa fark etmeksizin her yolda yama yapabilen ve ortalama 30 dakikada yolu onararak ekiplerin hızlı çalışmasını sağlayan asfalt robotu iş yükünü minimuma indiriyor.

Pendik Belediyesinin 2016 yılından bu yana kullandığı ‘asfalt robotu’ ortalama 30 dakikada yolu onararak ekiplerin hızlı çalışmasını sağlıyor. Sayıları 4’e çıkan asfalt robotu düz ya da rampa fark etmeksizin her yolda yama yapabiliyor.

Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler hem programları dâhilinde hem de vatandaşlardan gelen talepler üzerine yıpranan ve çöken yolları kısa sürede onarıyor. Rutin asfalt seriminin dışında günde ortalama 30 ayrı noktaya 4 asfalt robotuyla müdahale eden ekipler önce çöken ya da yıpranan yola asfalt döküyor. Ardından kompaktörle asfaltın yola iyice sıkışması için izolasyon yapılıyor. En sonunda ise özel bir kimyasalla yama yapılan bölgenin etrafına dökülüyor. Böylece yama yapılan yerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte tüm bu işlemler ortalama 15 ila 30 dakikada tamamlanmış oluyor.

Bir yandan da kaldırımlar yenilenip, onarılıyor

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğünün yıpranmış kaldırımlar ya da onarım isteyen tretuvarlara karşı daha verimli müdahele için kurduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent genelinde onarım isteyen noktaları tespit ederek gerekli tamirat işlemini yapıyor. Yaz boyu devam edecek kaldırım yenileme ve onarım çalışmaları sayesinde yayaların konforunun artması ve sokakların daha güzel görünmesi amaçlanıyor.