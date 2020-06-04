Pendik'te zabıta ekiplerinden sokağa çıkma izinlerinde çocuklara unutulmaz sürpriz!

Normalleşme sürecinde olduğumuz şu dönemde 18 yaş altı çocuk ve gençlerin izinli günlerinde Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, parkta oynayan çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Koronavirüs Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuk ve gençler bugün dışarı çıktı. Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri parkta oynayan çocuklara unutamayacakları sürpriz yaptı.

Ekipler, önce parkta oynayan çocukları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı, sonra onlarla birlikte oyunlar oynadı. İki Zabıta ekibi karşılıklı durarak ip salladı ve çocuklar sırayla gelerek ip atladı. Sonra futbol sahasında geniş bir çember oluşturarak polis, zabıta ve çocuklar birlikte top oynadı. Güzel vakit geçiren çocuklar, Zabıta ve polis abilerine teşekkür etti.