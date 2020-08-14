Pendik'teki mesire alanlarında mangal kullanımına saat yasağı!

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerdeki orman yangınlarına yönelik aldığı kararlar neticesinde Pendik'te mesire alanları olan Tavukçuyolu, Kurnaköy, Emirli ve Ballıca'da saat 20:00’ye kadar ‘mangal’ izni verildi.

İçişleri Bakanlığının “Orman Yangınlarıyla Mücadele” kapsamında aldığı kararla, belirtilen alanların dışında ormanlarda ateş yakmak yasaklandı. Bu kapsamda Pendik’teki mesire alanlarına da ekim ayı sonuna kadar sürecek kısıtlama getirildi.

Buna göre Tavukçuyolu, Kurnaköy, Emirli ve Ballıca Mesire Alanlarında saat 20.00’den sonra mangal ve semaver kullanımı yasaklandı. Aksi durumda hareket eden kişilere idari para cezası uygulanacak.