Pendik'teki trafik magandası hakkında flaş gelişme

Son dakika...Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte terör estirerek dehşeti yaşatan trafik magandası hakkında flaş gelişme. İsmi henüz açıklanmayan şahıs avukatıyla birlikte Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.

PENDİK TRAFİK MAGANDASI OLAYI | NE OLMUŞTU?

Olay, E-5 otoyolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü Yunus Emre Bahçıvan, bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.

HAMİLE KADININ EŞİ O ANLARI ANLATTI

Olay günü yaşadıklarını anlatan hamile kadının eşi Yunus Emre Bahçıvan, “Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında eşimle yemek yemeğe çıktık. Tuzla istikametine giderken en sağda şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinde siyah bir araç ani bir şekilde polis çevirmesini görerek önümüze girmeye çalıştı. Ben eşimin hamile olması sebebiyle ve trafiği de sıkıntıya sokmamak için fren yapmamak için yol vermedim, devam ettim. Polis kontrol noktasını geçtikten sonra bahsettiğim araç orta şeritten yanımıza yaklaştı, camını açıp bize sinirli bir şekilde ‘ne yapıyorsun sen’ dedi. Yolcu tarafındaki kişi de yumruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı” dedi.

Eşinin paniklediğini söyleyen Bahçıvan, “Ben de eşimin 7 aylık hamile olması sebebiyle münakaşaya girmek istemedim. Daha önce de kaybımız olmuştu, bizim için çok değerli. Ben devam ettim yoluma. O esnada eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Camları kapatıp, kapıları kilitledim. Daha sonra arkadan hızlı bir şekilde geldiklerini fark ettim. Telefonumla kayda almaya başladım, sıkıntı olacağı belliydi. Daha sonra araçlarını önüme kırdılar. Hızlı bir şekilde araçtan indiler. Şahıslardan biri eşimin olduğu taraftan gelip cama yumruk vurmaya başladı. Ben içeriden ‘bu kadın hamile’ diye defalarca bağırdım. Kaale almadılar. Sinirle camları kırmaya çalıştılar. Aynaya tekme attılar, yumruklar attılar. Yine aynı şahıs arabanın üzerine çıktılar. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler” diye konuştu.

Bahçıvan şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahsın belinde tabanca olduğunu gördük. O esnada farkında değildik. Arabadan inseydik belki canımıza mal olabilirdi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.