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Peneplen ne demek, TDK'ya göre Peneplen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peneplen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peneplen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peneplen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peneplen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peneplen ne demek, TDK'ya göre Peneplen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peneplen ne demek? Peneplen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peneplen kelimesi. Peki peneplen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peneplen nedir, peneplen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PENEPLEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peneplen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peneplen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre peneplen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yontuk düz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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