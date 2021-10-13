Penes ne demek, TDK'ya göre Penes kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Penes ne demek? Penes TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi penes kelimesi. Peki penes ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre penes nedir, penes kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PENES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Penes kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Penes kelimesi Macarca kökenlidir.

TDK'ya göre penes kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle halk oyunlarında kızların süs olarak kullandığı, altın taklidi, sarı tenekeden pul

