Penidk'te Avrupa Hareketlilik Haftası için pedallar çevrildi!

“Avrupa Hareketlilik Haftası” münasebetiyle Türkiye Belediyeler Birliği Koordinesinde 8 km’lik parkur boyunca bir bisiklet turu düzenlendi. Vatandaşlar bir farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği bu etkinlik Pendik Sahili’nde yapıldı.

“Sağlıklı yaşam bir hareketinize bakar” sloganıyla düzenlenen tur öncesi katılımcılara ısınma egzersizi yaptırıldı. Bisikleti olmayanlara ödünç bisiklet verildi. Turla ilgili kısa bilgilendirmenin ardından 40 kişilik grup bisikletleriyle 15 Temmuz Şehitler Camii yanından hareket etti. Katılımcılar, Türkiye Belediyeler Birliği Koordinesinde düzenlenen organizasyondaki 8 kilometrelik parkurun tamamı, bisiklet yolları kullanılarak tamamladı.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI NEDİR?

Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden ve dünyanın her yerinde kutlanan bir AB komisyonu kampanyasıdır. Kampanya kapsamında belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.