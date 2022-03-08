Penisilin ne demek, TDK'ya göre Penisilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Penisilin ne demek? Penisilin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi penisilin kelimesi. Peki penisilin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre penisilin nedir, penisilin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PENİSİLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Penisilin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Penisilin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre penisilin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türü

