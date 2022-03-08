Penisilin ne demek, TDK'ya göre Penisilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstadya ne demek, TDK'ya göre İstadya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Acı Yavşan ne demek, TDK'ya göre Acı Yavşan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİntifa ne demek, TDK'ya göre İntifa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gazeteci Kemal Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Cem Tekel biyografisiBalıkesirspor 0-1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Penisilin ne demek, TDK'ya göre Penisilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Penisilin ne demek, TDK'ya göre Penisilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Penisilin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Penisilin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Penisilin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Penisilin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Penisilin ne demek, TDK'ya göre Penisilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Penisilin ne demek? Penisilin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi penisilin kelimesi. Peki penisilin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre penisilin nedir, penisilin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PENİSİLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Penisilin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Penisilin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre penisilin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT