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Pentagon robot köpekleri test etti

ABD Hava Kuvvetleri, Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 'robot köpekleri' test etti. Robot köpeklerin karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanıyor.

Pentagon robot köpekleri test etti

ABD Hava Kuvvetleri, karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan "robot köpekleri" test etti.

Pentagon robot köpekleri test etti

ABD Hava Kuvvetleri, dijital teknolojiyi kapsayan Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ni denediği esnada karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan "robot köpekleri" de test etti. Vision 60 tipi robotlar askeri üslerin çevrelerinde keşfin yanı sıra tespit ve haritalama gibi görevleri de gerçekleştirmek üzere geliştiriliyor. Pentagon, Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesine 5 yıl içinde 3.3 milyar dolar harcamayı planlıyor.



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