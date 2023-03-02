Pep Caballe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pep Caballe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pep Caballe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pep Caballe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pep Caballe 7 Haziran 1990 tarihinde Ripoll şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Josep Caballé Martín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pep Caballe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pep Caballe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pep Caballe'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pep Caballe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pep Caballe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pep Caballe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pep Caballe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Cornellà

1 Temmuz 2019 yılında UD Ibiza

21 Ağustos 2020 yılında Racing Ferrol

Pep Caballe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pep Caballe şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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