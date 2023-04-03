Pepe Bohm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepe Bohm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepe Bohm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pepe Bohm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pepe Bohm 1 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pepe Bohm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pepe Bohm'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Pepe Bohm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pepe Bohm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Pepe Bohm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pepe Bohm şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SpVgg Reinsdorf-Vielau (-2014), SG Friedrichsgrün (2014-2016), FSV Zwickau (2016-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
Pepe Bohm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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