Pepe Castano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepe Castano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepe Castano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pepe Castano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pepe Castano 10 Aralık 1998 tarihinde Arcos de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Castaño Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pepe Castano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Pepe Castano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 24 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pepe Castano'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pepe Castano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pepe Castano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pepe Castano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pepe Castano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cádiz CF B

21 Temmuz 2015 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

24 Ağustos 2020 yılında Asteras Tripoli

Pepe Castano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pepe Castano şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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