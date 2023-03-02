Pepe Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepe Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepe Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pepe Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pepe Sanchez 2 Mart 2000 tarihinde Linares şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Sánchez Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pepe Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 33 Sport yapmaktadır. Pepe Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pepe Sanchez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pepe Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pepe Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pepe Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pepe Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2022 yılında Granada

27 Ocak 2023 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2023 yılında Granada

Pepe Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pepe Sanchez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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