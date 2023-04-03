Per Kloosterboer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Kloosterboer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Per Kloosterboer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Per Kloosterboer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Per Kloosterboer 8 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Per Kloosterboer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Per Kloosterboer, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Per Kloosterboer'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Per Kloosterboer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Per Kloosterboer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Per Kloosterboer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Per Kloosterboer şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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