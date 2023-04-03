Per Van Loon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Van Loon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Per Van Loon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Per Van Loon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.