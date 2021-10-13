Perçem ne demek, TDK'ya göre Perçem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perçem ne demek? Perçem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perçem kelimesi. Peki perçem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perçem nedir, perçem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERÇEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perçem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Perçem kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre perçem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı

- Yele

- Kâkül



PERÇEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- At perçemi.

- Selma alnına düşen bir perçemi eliyle kaldırıyor.



PERÇEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- civanperçemi

