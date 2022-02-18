Perdeler kapansın! Türk tiyatrosunun usta ismi Gülşah Girginkoç hayatını kaybetti!
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Gülşen Girginkoç, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gülşen Girginkoç, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Devlet Tiyatroları sosyal medya hesabında duyurdu. Gülşen Girginkoç, sayısız tiyatro oyunun yanı sıra, Bir Yudum Sevgi ve Faize Hücum filmlerinde de beyaz perdede oyunculuğunu gözler önüne sermişti.
MUSTAFA KURT'TAN TAZİYE MESAJI
Acı haberin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, “Türk Tiyatrosunun değerli ismi Gülşen Girginkoç'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullanarak, usta sanatçıya taziye mesajı yayımladı.