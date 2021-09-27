Perende ne demek, TDK'ya göre Perende kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perende ne demek? Perende TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perende kelimesi. Peki perende ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perende nedir, perende kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Perende kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Perende kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PERENDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perende kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Perende kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre perende kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Havada çark gibi dönerek atılan takla



PERENDE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- perende atamamak (veya atılmamak)

- perende atmak

