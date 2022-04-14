Perese ne demek, TDK'ya göre Perese kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Perese kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Perese ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Perese nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Perese kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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