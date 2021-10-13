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Perforjeli ne demek, TDK'ya göre Perforjeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Perforjeli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Perforjeli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Perforjeli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Perforjeli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Perforjeli ne demek, TDK'ya göre Perforjeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perforjeli ne demek? Perforjeli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perforjeli kelimesi. Peki perforjeli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perforjeli nedir, perforjeli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERFORJELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perforjeli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre perforjeli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Perforjesi olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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