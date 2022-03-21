Pergola ne demek, TDK'ya göre Pergola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pergola ne demek? Pergola TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pergola kelimesi. Peki pergola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pergola nedir, pergola kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERGOLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pergola kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pergola kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre pergola kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gölgelik

