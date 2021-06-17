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Peribacalarına sprey boya ve çeşitli cisimlerle zarar verdiler

Göreme beldesi Ortahisar yolu arasında yer alan peribacalarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti. Kapadokya bölgesini Hatay'dan ziyarete gelen Abdullah Arda "Böyle güzel bir açık hava müzesine böyle çirkinlikler hiç yakışmıyor" dedi.

Peribacalarına sprey boya ve çeşitli cisimlerle zarar verdiler

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına sprey boyalarla isimleri yazan kişi veya kişiler turistlerin büyük tepkisini çekti.

Peribacalarına sprey boya ve çeşitli cisimlerle zarar verdiler

TARİHE BÜYÜK SAYGISIZLIK

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalar ile isimlerinin yanı sıra bir çok yazılar yazan kişiler yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekti.

Peribacalarına sprey boya ve çeşitli cisimlerle zarar verdiler

Göreme beldesi ile Ortahisar yolu arasında yer alan peribacalarına sprey boyalarla yazıların yazılmasının yanı sıra cisimlerle de peribacalarının üzerini kazıyarak isimler yazılması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesini Hatay'dan ziyarete gelen Abdullah Arda, "Böyle güzelliklere bu çirkinlikler hiç yakışmıyor" dedi. Arda, “Buraları böyle gördüğüm için çok üzüldüm. Böyle güzel bir açık hava müzesine böyle çirkinlikler hiç yakışmıyor. Doğru bulmuyoruz, bunlar çok yanlış şeyler. Yetkiler bu konuda tedbir alabilirler. Dünyanın başka ülkelerinde böyle güzellikler olsa nasıl korurlar hepimiz biliyoruz. Bizde yetkililerden buralar için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Peribacalarına sprey boya ve çeşitli cisimlerle zarar verdiler

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