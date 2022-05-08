Perlit ne demek, TDK'ya göre Perlit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perlit ne demek? Perlit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perlit kelimesi. Peki perlit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perlit nedir, perlit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perlit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Perlit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre perlit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon işinde, yem maddelerinin preslenmesinde kullanılan yardımcı bir madde

- İnci taşı

