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Permanganat ne demek, TDK'ya göre Permanganat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Permanganat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Permanganat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Permanganat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Permanganat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Permanganat ne demek, TDK'ya göre Permanganat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Permanganat ne demek? Permanganat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi permanganat kelimesi. Peki permanganat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre permanganat nedir, permanganat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERMANGANAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Permanganat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Permanganat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre permanganat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Potasyum permanganat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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