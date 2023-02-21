Pernambuco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pernambuco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pernambuco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pernambuco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pernambuco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pernambuco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pernambuco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pernambuco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pernambuco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pernambuco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pernambuco 28 Nisan 1998 tarihinde Recife (PE) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pernambuco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wunder - Guilherme Momensohn yapmaktadır. Pernambuco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Pernambuco'nin PFK Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pernambuco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitor_pernambuco/

Pernambuco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pernambuco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Pernambuco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pernambuco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Jaguariuna FC

22 Şubat 2019 yılında PFC Lviv

14 Şubat 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında PFC Lviv

4 Mayıs 2021 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2021 yılında PFK Lviv

15 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2022 yılında PFK Lviv

Pernambuco kimdir

Pernambuco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pernambuco şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Associação Portuguesa de Desportos (SP)

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Pernambuco nereli

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