Pero Dzidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pero Dzidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pero Dzidic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pero Dzidic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pero Dzidic 4 Mart 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pero Džidić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pero Dzidic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pero Dzidic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Pero Dzidic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pero Dzidic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pero Dzidic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pero Dzidic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pero Dzidic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

8 Eylül 2017 yılında NK Rudes U19

23 Ağustos 2019 yılında NK Neretvanac

18 Ağustos 2021 yılında NK Sesvete

1 Eylül 2021 yılında Mlad. Zdralovi

2 Mart 2022 yılında GOSK Gabela

Pero Dzidic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pero Dzidic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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