Perran Kutman ve eşi Amerika'da mahsur kaldı

Salgın yüzünden uçuşların kapatılmasından sonra Türkiye’ye dönemeyen Kutman ve Sarıtaş, virüs sürecini Amerika’daki evlerinde geçiriyor.

MAHSUR KALDILAR

Tatil için gittikleri Amerika'da mahsur kalan Türk Sineması'nın efsane ismi Perran Kutman ve eşi günlerini evde geçiriyor.

PERRAN KUTMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Perran Kutman asıl adı Perran Kanat, 30 Kasım 1949 İstanbul doğumludur.

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yaşamı süresince çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamıştır. İlk sinema deneyimini 1972'de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı Şehvet Kurbanı adlı filmle yapan Kutman, Türk Sineması'nın klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, , N'Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı serisinde oynadığı rollerle çıktıktan sonra, Müjdat Gezen ile beraber çeşitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçı Gırgıriye'deki Sabahat tiplemesi ile ün kazanmıştır.

İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıkan Kutman, ilk sahne deneyimi hakkında bir röportajında "Ulvi Uraz'da profesyonel hayatıma başladım. Mükemmel bir hocaydı. Sahne tahtasına saygıyı öğrendim" demiştir. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Kutman, Perihan Abla dizisi ile asıl üne kavuşmuştur. 1986 yılında TRT 2'de izleyiciyle buluşan Perihan Abla dizisi çok sevilince TRT1'e aktarılıp orada yayın hayatına devam etmiştir. Perihan Abla rolü ile özellikle Türk Halkının sevgisini kazanmıştır.

1973 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la evlenmiş fakat evlilikleri 1978 yılında sona ermiştir. Kutman, 1980 yılında müzisyen Koral Sarıtaş ile evlenmiştir.

1969`da Nisa Serezli, 1973`te Sezer Sezin, 1980`de Miyatro adlı tiyatro topluluklarında çalışan sanatçı son tiyatro oyununu 1987 yılında "Artiz Mektebi" adlı oyun ile oynamıştır.