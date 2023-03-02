Perri İandolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perri İandolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perri İandolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Perri İandolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Perri İandolo 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Perri İandolo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Maidstone United futbol takımında oynamaktadır. Maidstone United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Perri İandolo'nin Maidstone United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Perri İandolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/perri.iandolo7/
Perri İandolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Perri İandolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Maidstone
13 Ocak 2023 yılında Hemel
13 Şubat 2023 yılında Maidstone
Perri İandolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Perri İandolo şuan Maidstone United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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