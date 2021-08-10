Her yıl ortalama olarak 10 civarında göktaşı yanması yaşanıyor. Bunların en görkemli olanı ise perseid meteor yağmuru olarak karşımıza çıkıyor. Gök Olayları Yıllığı takvimine göre ise Perseid meteor yağmurları Ağustos ayında yaşanıyor. Meteor yağmurlarını izlemek isteyen kişiler Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman, nasıl izlenir? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NE ZAMAN, PERSEİD METEOR YAĞMURU

Dünya’nın her yıl kuyruklu yıldızların geride bıraktığı toz ve parçacıkların içerisinden geçmesi sonucunda Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görüntüler ortaya çıkıyor. Perseid meteor yağmuru her yıl Temmuz ayı sonunda ortaya çıkıyor ve ve parlayan yıldızlar ışık çizgileri olarak yer alıyor. En yoğun görünüşü ise Ağustos ayının 12-13'ünde gerçekleşiyor.

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU PERSEİD METEOR YAĞMUR

Bu şöleni izleyebilmek için ilk olarak her türlü ışık kirliliğinden uzak olmalısınız. Bulunduğunuz bölge tamamen karanlık olursa, meteor yağmurlarını daha net görebilirsiniz.



Gözlerinizin karanlığa alışması için bir miktar beklemelisiniz. Özellikle telefonunuza ya da herhangi bir ışık kaynağına maruz kalmışsanız bu süre biraz uzayacaktır.



Gökyüzünü rahat bir şekilde görebileceğiniz geniş bir görüş açısı belirlemeye çalışın.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu görsel şöleni belirtilen tarihlerde Türkiye'den de izleyebilmek mümkün. Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizdi. "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.