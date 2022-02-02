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Pertek ne demek, TDK'ya göre Pertek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pertek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pertek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pertek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pertek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pertek ne demek, TDK'ya göre Pertek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pertek ne demek? Pertek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Pertek kelimesi. Peki Pertek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pertek nedir, Pertek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERTEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pertek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Pertek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tunceli iline bağlı ilçelerden biri

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