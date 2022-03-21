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Pervane ne demek, TDK'ya göre Pervane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pervane kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pervane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pervane nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pervane kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pervane ne demek, TDK'ya göre Pervane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pervane ne demek? Pervane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pervane kelimesi. Peki pervane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pervane nedir, pervane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERVANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pervane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pervane kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pervane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek, kepenek (II)
- Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet, uskur
- Selçuklularda ve İlhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman
- Bir kimsenin yanından hiç ayrılmayan

PERVANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ötede mum yanıyor bir şeyler dönüyor / Pervaneler art arda ne çabuk ölüyor
- Çok geçmiyor, şaftın dönmesiyle pervane çalışıyor.

PERVANE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pervane kesilmek
- pervane olmak

PERVANE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- pervane balığı, bodoslama pervanesi

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