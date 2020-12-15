Pervin Bağdat kimdir? Kaç yaşında? Masumlar Apartmanı bomba bir transferle sosyal medyayı salladı. Dizide Safiye'nin lise aşkı Naci karakterinin eşi olarak katılacak isim Pervin Bağdat'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Pervin Bağdat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Dizi ve filmleri...

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Başak burcudur.

1981 yılının Eylül ayında İstanbul’da dünyaya gelen Pervin Bağdat ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Ayrıca 2017 yılında Kürklü Venüs isimli tiyatro oyununda yer almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Şekerpare, Kerbela, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Galilei’nin Yaşamı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Aklı Havada ve Medeni Hali Kadın, Ya Da Tiyatrosu’nda ise Body Peeling gibi oyunlarda yer almıştır. Baba tarafından aslen Artvin Hopa’lıdır.