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  3. Pervin Buldan’a küfürlü tweet sonrası Uşak Valisi’nden açıklama

Pervin Buldan’a küfürlü tweet sonrası Uşak Valisi’nden açıklama

Kovid-19 risk haritasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak altına, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" şeklinde bir paylaşım yapan HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweetle karşılık verdiği öne sürülen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi. Kocabıyık, ''Hesapla ilgili işlem başlatılmıştır'' dedi.

Pervin Buldan’a küfürlü tweet sonrası Uşak Valisi’nden açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin imalı bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" ifadelerini kullanmıştı. Twitter'dan yaptığı bu paylaşım sonrası bir çok kullanıcı yorum yaptı. 

En dikkat çeken ise Uşak Valisi Funda Kocabıyık adı ile kullanılan bir hesaptan yapılan küfürlü yorum oldu. Buldan'ın tweetini alıntılayarak yazılan küfürlü sözlerde "Pervin hanım affedersiniz ama Uşak yerine 3... b... a..." ifadeleri yer aldı. 

Büyük tepki çeken yorumun ardında hesabın sahte olduğu ortaya çıktı.

HESAPLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gazeteci Candaş Tolga Işık Vali Kocabıyık’ın açıklamasını paylaştı:

“Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık’a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a yazılan tiviti sordum, “Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet’e talimat verdim” dedi.”

Pervin Buldan’a küfürlü tweet sonrası Uşak Valisi’nden açıklama

 

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