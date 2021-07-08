PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2020 mobile ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi...

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insanı peşinden sürükleyen Konami firmasının geliştirdiği futbol oyunu Pro Evolution Soccer'in yeni oyunu PES 2022'nin çıkış tarihi merakla bekleniyor. Futbol heyecanını akıllı telefon ve bilgisayarlarda yaşatan oyunun ne zaman çıkacağı internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. Peki PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2020 mobile ne zaman çıkacak?

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK? PES 2020 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2020'nin kesin olarak piyasaya çıkacağı bir tarih bulunmuyor. İddialara göre PES 2022 eylül ayının ikinci haftası oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Fakat isimi bilinmeyen bir sektör kaynağı Konami'nin hızlı davranmak istediğini ve oyunun ağustos ayının sonlarına doğru çıkabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Konami PES 2022'yi, Fox grafik motorunun yerine Unreal grafik motoruyla geliştiriliyor. Böylece oyunun görsel açıdan etkileyici özellikler barındırması bekleniyor.

PES SERİLERİ

Oyun (Çıkış yılı)

World Soccer: Winning Eleven 5 (2001)

World Soccer: Winning Eleven 6 International (2002)

World Soccer: Winning Eleven 7 International (2003)

World Soccer: Winning Eleven 8 International (2004)

World Soccer: Winning Eleven 9 (2005)

Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007 (2006)

Pro Evolution Soccer 2008 (2007)

Pro Evolution Soccer 2009 (2008)

Pro Evolution Soccer 2010 (2009)

Pro Evolution Soccer 2011 (2010)

Pro Evolution Soccer 2012 (2011)

Pro Evolution Soccer 2013 ( 2012)

Pro Evolution Soccer 2014 ( 2013)

Pro Evolution Soccer 2015 (2014)

Pro Evolution Soccer 2016 (2015)

Pro Evolution Soccer 2017 (2016)

Pro Evolution Soccer 2018 (2017)

Pro Evolution Soccer 2019 (2018)

eFootball PES 2020 (2019)

eFootball PES 2021 Season Update (2020)