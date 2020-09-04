Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik-V aşısı olduİTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis verildiBabil 2. sezon 2.teaser yayınlandı! Babil ne zaman başlayacak?DSÖ'den kritik koronavirüs aşısı açıklamasıUEFA Uluslar Lig'inde günün maçları! Hollanda - Polonya, İtalya - Bosna HersekArda Turan'ın performansı heyecanlandırıyor!Ankara'dan kötü haber: Yoğun bakımlarımız yüzde 100 doluPremier Lig'de yılın oyuncusu adayları belli oldu!Arsa için öz amcasını öldürdüErzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın korona virüs testi negatif
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Pes artık! Maskesiz otobüse binmek isteyen kişi, şoförü darp etti

Pes artık! Maskesiz otobüse binmek isteyen kişi, şoförü darp etti

Hatay'da maske takmadan otobüse binen ve bu şekilde seyahat etmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü darp etti.

Pes artık! Maskesiz otobüse binmek isteyen kişi, şoförü darp etti

Olay, Samandağ-Antakya hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse maskesiz binen bir kişi, şoförün uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi. Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, şoförle küfürleşmeye başladı. Aracını yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklarla darp etmeye başlayan yolcu, boğazını sıktı. Otobüste paniğe neden olan olay sonrası otobüs şoförü, polise giderek yolcudan şikayetçi oldu.

 

 

Pes artık! Maskesiz otobüse binmek isteyen kişi, şoförü darp etti

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT