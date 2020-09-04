Pes artık! Maskesiz otobüse binmek isteyen kişi, şoförü darp etti
Hatay'da maske takmadan otobüse binen ve bu şekilde seyahat etmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü darp etti.
Olay, Samandağ-Antakya hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse maskesiz binen bir kişi, şoförün uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi. Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, şoförle küfürleşmeye başladı. Aracını yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklarla darp etmeye başlayan yolcu, boğazını sıktı. Otobüste paniğe neden olan olay sonrası otobüs şoförü, polise giderek yolcudan şikayetçi oldu.