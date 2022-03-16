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  3. Pes artık! Mustafa Sarıgül canlı yayında tokadı yapıştırdı! Sunucu en zor anlarını yaşadı, neye uğradığını şaşırdı! "Bunu yayınlayacaksınız!"

Pes artık! Mustafa Sarıgül canlı yayında tokadı yapıştırdı! Sunucu en zor anlarını yaşadı, neye uğradığını şaşırdı! "Bunu yayınlayacaksınız!"

Mustafa Sarıgül, tokatlamayı adet haline getirdi. Bu defa canlı yayına çıktığı programda tokat savurunca, sunucu neye uğradığını şaşırdı.

Mustafa Sarıgül, siyaset kimliğinden çok sosyal medya kimliğiyle ön plana çıktığı şu günlerde, tokatlama adetini her koşulda yerine getiriyor. Tüp, pompa, ay çiçek yağı tokatlayan Sarıgül, bu defa canlı yayında konuk olduğu programda masayı tokatlayarak, sunucuya korku dolu anlar yaşattı. Kadın sunucu neye uğradığını şaşırırken, yayını devam ettirmeye çalıştı.

Mustafa Sarıgül canlı yayında tokadı yapıştırdı! Sunucu en zor anlarını yaşadı, neye uğradığını şaşırdı! Bunu yayınlayacaksınız!

"BENİ SİNİRLENDİRDİNİZ ŞU ANDA"

Pena isimli programa konuk olan Mustafa Sarıgül, karşısındaki kadın sunucunun korkusunu hiçe sayarak "Bunu yanlayacaksınız. Beni ilgilendirmiyor, sinirlendim şuan ve elimi masaya vurdum" açıklaması yaparak sunucuya korku dolu anlar yaşattı. Sarıgül'ün tokadına hazırlıksız yakalanan sunucu "Çok hazırlıksız yakalandım şuan" diyerek, korkusunu dile getirdi.

Mustafa Sarıgül canlı yayında tokadı yapıştırdı! Sunucu en zor anlarını yaşadı, neye uğradığını şaşırdı! Bunu yayınlayacaksınız!Mustafa Sarıgül canlı yayında tokadı yapıştırdı! Sunucu en zor anlarını yaşadı, neye uğradığını şaşırdı! Bunu yayınlayacaksınız!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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