'Pes' dedirten olay! Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde suçüstü yakalandılar
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen olay 'pes' dedirtti.
Kumar oynatılan 6 katlı iş merkezinin 5. katı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.
Kısa süreli takip sonrası operasyon gerçekleştirilen iş merkezinde 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
SOSYAL MESAFE KURALINI DA HİÇE SAYDILAR
Operasyon sonucunda 5 kumar masası, birçok oyun malzemesi, para ve hesap kayıtlarının yer aldığı kağıtlar ele geçirildi.
Şahısların kumar oynadıkları sırada sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
İş merkezinde kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin Türk Lirası ceza kesildi. Kumar oynatılan dairenin yangın merdiveninin bulunduğu alana kaçmak için sonradan kapı açıldığı öğrenildi.