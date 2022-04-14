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Pes dedirten hırsızlık! Demirleri çalınan elektrik direği devrildi! Bölgede yaşayan insanlar mağdur!

Hırsızlar, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesinde bulunan elektrik direğinin demirlerini çaldı. Elektrik direği rüzgarın etkisine dayanamayarak devrildi.

Pes dedirten hırsızlık! Demirleri çalınan elektrik direği devrildi! Bölgede yaşayan insanlar mağdur!

Geçtiğimiz ay, Yüreğir ilçesinde Akarcalı Mahallesi'de bir elektrik direğinin demirleri çalındı. Mahalle Muhtarı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hırsızlara tepki gösterdi. Daha sonra enerji dağıtım firması yetkilileri tarafından gerilim hattının onarımı yapıldı.

Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatırken, dün yine aynı bölgede başka bir elektrik direğinin demirleri daha çalındı. Demirleri çalınan direk sabah saatlerinde rüzgarın etkisine dayanamayarak devrildi. Tellerin kopması sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. 

Pes dedirten hırsızlık! Demirleri çalınan elektrik direği devrildi! Bölgede yaşayan insanlar mağdur!

Konuyla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Şükrü Dişkaya, "Bunlar insanlıktan nasiplerini alsalardı, bu direğin kaç eve elektrik götürdüğünü düşünürlerdi” ifadelerini kullandı.

Pes dedirten hırsızlık! Demirleri çalınan elektrik direği devrildi! Bölgede yaşayan insanlar mağdur!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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