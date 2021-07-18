Peş peşe ayrılıyorlar! Çok Güzel Hareketler 2'ye Eda Nur Hancı da veda etti!

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği program Çok Güzel Hareketler 2'de bir ayrılık daha yaşandı. 13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan programda ilk ayrılık Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu. Şimdi ise Eda Nur Hancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla programa veda ettiğini duyurdu.

"BEN GİDİYORUM, KALIN SAĞLICAKLA"

Hancı Instagram hesabından yayınladığı gönderide, ÇGH2'nin her zaman yuvası olarak kalacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İki gözümün çiçeği; sen ki çocukluğum, hayalim, kaderin bana oynadığı en güzel hareket...Yaşamadığım duyguları yaşattın, hiç gülmediğim kadar güldürdün, çok sınadın, çok eğittin, çok besledin. Şimdi yolun sonu. Ama bu son belki de başka mutlulukların başlangıcı. Değişmeyecek tek şeyse, buranın hep yuvam kalacağı. Başta; bana bu şansı veren, hem oyunculuğu hem hayatı öğreten Ustama, her düştüğümde elimden tutup kaldıran değerli yöneticilerime, geldiği gibi enerjisiyle bizi harika idare eden canımız Eser Yenenler'e, ailem olan can arkadaşlarıma, vızır vızır çalışan ekibe, kısaca başından sonuna emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ederim. Her gülüşmemiz, her çalışmamız, döktüğümüz her ter aklımın kalbimin en güzel köşesinde. Onlar bana bu hayatın en güzel hediyeleri. Hepsi için binlerce şükür. Bu, içerisinde koca bir iyi ki barındıran vedadır; ben gidiyorum, kalın sağlıcakla."