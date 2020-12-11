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  3. PESİAD Üniversitelerle işbirliği için imzaları attı!

PESİAD Üniversitelerle işbirliği için imzaları attı!

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği, dernek merkezinde Aydın Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

PESİAD Üniversitelerle işbirliği için imzaları attı!

PESİAD ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında yapılan protokolü Dr. Aydoğan DURMUŞ ve Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir BAYRAM katılımlarıyla imzalandı

Başkan Kadir Bayram, imzalanan protokolun hayırlı olmasını temenni ederek, " Üyelerimizi her anlamda geliştirebilmek,  onlara ve bölgemize daha fazla katkı sunmak amacıyla üniversitelerimizle protokol imzalıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



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