PES'in yerine geçecek e-Football'ın yeni oynanış videosu yayınlandı!

Konami Digital Entertainment tarafından sunulan PES serisi geçtiğimiz aylarda eFootball olarak isim değiştirdi. Bu yıl sonunda tüm oyuncular için ücretsiz olarak kullanıma açılacak olan oyunun yeni serisi eFootball 2022 hakkında pek çok oynanış özelliği hakkında bilgi verilirken oynanış videosu da açıklandı. Verilen bilgiler ışığında yeni seri, oyun tutkunları tarafından beğeniyle karşılandı.

BİRÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Önümüzdeki aylarda ilk olarak Playstation 5, Xbox, PC gibi platformlarda çapraz platform desteğine sahip olarak çıkacak ve ardından Android ve iOS mobil sürümleri için piyasaya sürülecek olan e-Football 2022, yayınlanan özellikler ve oynanış videosuna göre birçok değişikliğe imza atmış görünüyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Unreal 4 Engine destekli e-Football 2022 oyunu, PC ya da mobil fark etmeksizin tüm platformlarda ücretsiz olacak ve ilk etapta oyunculara 9 farklı futbol kulübü sunulacak. Önceki versiyonlarına göre birebir karşılaşmalara daha çok odaklanan yeni oyunda, bu düelloları daha yakından göstermek adına oyunculara 1v1 düello kamerası özelliği getirildi. Oyuncular, aynı zamanda pas ve şut esnasında topun kontrolünü elinde tutabilecek ve hakemden kart verdiği pozisyonlarda cezaya sebebiyet veren hareketleri yeniden izleyebilecek.

KADEME SİSTEMİ GETİRİLDİ

e-Football 2022'de, Fortnite ve PUBG:Mobile gibi mobil oyunlardan aşina olduğumuz kademeli ödüller ve ödüller doğrudan satın almayı sunan Match Pass adlı bir kademe sistemi yer alacak. Konami'nin ifade ettiğine göre Juventus, Manchester United ve Barcelona gibi güçlü takımlar lansmanla birlikte oyunculara ücretsiz bir şekilde verilecek. Bazı takımlara ise oyuna güncelleme ile dahil olacak DLC modları aracılığıyla erişilebilecek.